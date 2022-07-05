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Babacan: Birkaç ay daha, altılı masadan kimse somut isim beklemesin

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Geçiş sürecinde ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğini çalışıyoruz. Birkaç ay daha, altılı masadan kimse somut isim beklemesin' dedi.
Babacan: Birkaç ay daha, altılı masadan kimse somut isim beklemesin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fox TV’de dün akşam yayınlanan İlker Karagöz ile Çalar Saat programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altı siyasi parti genel başkanının dün yaptıkları toplantıya ilişkin bilgiler veren Babacan, cumhurbaşkanı adayı konusunu seçim yaklaşınca konuşacaklarını söyledi. Babacan özetle şöyle konuştu:

 

'İletişimle ilgili mekanizmayı da kurma kararını aldık'

"Dünkü toplantıda aldığımız bir başka önemli karar, altılı masanın ortak çalışmalarının daha iyi bir iletişimle kamuoyuna sunulması için bir komisyon oluşturulması. İletişim, başlı başına bir iş. Dünkü masada iletişimle ilgili mekanizmayı da kurma kararını aldık.

'Önce sistemi konuşup işi tanımlamamız lazım'

Geçiş sürecinin yol haritasını çalışıyoruz. Yani bu Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hedefimiz var ya ilk seçimde bu hedefe ulaşıncaya kadar, yani parlamenter sistem Anayasa ile yürürlüğe girinceye kadarki o geçiş sürecinde ülke nasıl yönetilecek? Onu da çalışıyoruz şu anda. Geçiş sürecinin nasıl olacağına karar vermeden zaten adayla ilgili herhangi bir tartışmaya girmenin yanlış olacağını düşünüyoruz. Çünkü önce sistem, önce ülkenin nasıl yönetileceği, nasıl bir anayasa hedeflediğimiz... Önce sistemi konuşup işi tanımlamamız lazım. Parlamenter sisteme geçene kadar seçilecek cumhurbaşkanı ülkeyi nasıl yönetecek? Şu andaki sistem gibi ‘ben aklıma eseni yaparım’ mı diyecek, yoksa kendini destekleyen partilerin görüşü ile onlarla istişare içerisinde mi bir yönetime tarzı ortaya koyacak? Bütün bunları belirlememiz gerekiyor. Bunları belirlemeden isim üzerinden bir tartışmayı çok yanlış buluyoruz. Öncelikle ne yapılır? Bir kurumu oluşturursunuz, kurumsal yapıyı sağlamlaştırırsınız, ondan sonra kurum için insan kaynağı yapısına bakarsınız. Şu anda biz, öncelikle kurumsal yapıyı çalışıyoruz. Koskoca devlet yapısını çalışıyoruz. Geçiş sürecinde ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğini çalışıyoruz. Bunlar bittikten sonra, ‘Peki hadi bakalım, bu işi en iyi kim yapar’, onu konuşmaya başlayacağız. Birkaç ay daha, altılı masadan kimse somut isim beklemesin. Her toplantımızda, ‘bu toplantıda aday ortaya çıkacak mı, çıkmayacak mı’ diye beklenmesin. Çünkü biz bunu zaten ilan ettik. ‘Bu sürecin sonunda, seçim yaklaşınca konuşacağız’ dedik."

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