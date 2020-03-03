Baf Direnişi ve Şehitleri 9 Mart’ta anılacak

Baf Direnişi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 9 Mart’ta Güzelyurt’ta Baf Şehitleri Anıtı önünde tören düzenlenecek.

Baf Direnişi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 9 Mart’ta Güzelyurt’ta Baf Şehitleri Anıtı önünde tören düzenlenecek.

Güzelyurt Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, tören saat 10:00’da başlayacak. Öğle namazından önce ise Baf Türk Birliği ile Gazi Baf Dayanışma Demeği tarafından Fatih Camii’nde aziz şehitler ruhuna mevlit okutulacak.

Törende Anıt önüne çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından ardından

Gazi Baf Dayanışma Demeği Temsilcisi Türkay Tokel ve Baf Türk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Dökmengünün anlam ve önemini belirten birer konuşma yapacak; TMT Mücahitler Derneği adına Emekli Mücahit Komutanı Alçın Volkan “9 Mart Direnişi”, Baf Türk Birliği adına İbrahim Açman “Şehitler Unutulmaz” ve Güzelyurt Meslek Lisesi l0 Muhasebe öğrencisi Emine yıldız “Baf Şehitleri Unutulmaz” isimli şiiri okuyacak.