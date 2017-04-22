Baf kanalizasyon skandalında beş suçlu

Baf kanalizasyon skandalıyla ilgili yürütülen davada beş kişinin suçlu bulunduğu bildirildi.

Politis gazetesine göre, iki yıldır süren yolsuzluk ve rüşvet davasında EDEK eski Milletvekili ve Baf Belediyesi eski Başkanı Fidias Sarikas, Baf Belediyesi eski Başkan Yardımcısı ve Baf Belediye Meclis DİKO eski üyesi Efstathios Efstathiu, Baf Belediye Meclisi DİSİ eski üyesi Yorgos Mihailidis ve Baf Belediye Meclisi AKEL eski üyesi Vasos Vasiliu ile Baf Belediye Meclisi AKEL üyesi Yorgos Siailis’in dün suçlu bulunduğunu belirtti.

Habere göre, bahse konu şahıslar cezalarının açıklanacağı 3 Mayıs tarihine kadar tutuklu olacaklar.

Aynı dava kapsamında Baf Belediyesi eski Başkanı Savvas Vergas hakkında altı yıl hapis cezası verilmişti.