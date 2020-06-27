Bağlar'da 'atanmış' belediye başkanı 6 ayda kasayı sıfırladı, borca battı

Kasasında 150 milyon TL ve sıfır borçla Bağlar Belediyesi’ni devralan atanmış Başkan Hüseyin Beyoğlu, yılın ilk yarısı dolmadan 192 milyon TL’lik bütçeyi sıfırladı. 2019’dan devredilen 150 milyon ve 2020 yılının 192 milyon olan bütçesine ek 90 milyon TL borçlanma yapan Beyoğlu, ilk 6 ay dolmadan toplan 432 milyon TL bitirdi. Göreve atandığı günden buyana toplamında 612 milyon TL harcama yapan Beyoğlu, yeni borçlanma için Belediye Meclisi’nden yetki istedi.

KAYYUM ATANDI, KARAR GEÇTİ

2 Mart'ta "yatırımlar" için borçlanma yetkisi isteyen Beyoğlu'na Belediye Meclisi, iç borçlanma için 70 milyon TL, bunun 50 milyon TL'sinin İller Bankası ve özel bankalardan kredi kullanımı için yetki verdi. Karar 36 üyenin katılımıyla 17 ret, 19 kabul oyu ile alındı. Beyoğlu'na ikinci borçlanma yetkisi kararı ise 1 Haziran'daki Meclisi toplantısında verildi. Meclis, “belediye personel giderleri ve diğer işlemler” için Beyoğlu'na 20 milyon TL İller Bankası'na borçlanma yetkisi verdi. İlleri Bankası, talepleri kabul ederek, peyderpey ödeme yaptı.

KAYYUM ATAMANIN NEDENİ

Bağlar Belediyesi’nin seçimlerden sonraki meclisin yapısı 30’u HDP’li, 7’si de AKP'li olarak seçilirken, daha sonra çeşitli gerekçeler uydurularak 12 HDP’li üye yerine kayyum atandı. Böylece Meclis’teki çoğunluk 19’a 18 olarak AKP lehine değiştirildi. Yerine kayyum atanan HDP’li Meclis Üyesi Halime Bayram, belediyeyi borç batağına sürükleyen sürecin meclis üye sayısındaki çoğunluğunun değiştirilmesinden sonra başlandığına dikkati çekti.

'345 MİLYON BÜTÇE TEKLİF ETTİLER'

"Tam da bizim görevden alınmamız bu denetimi ortadan kaldırmaya yönelikti" diyen Bayram, "Bağlar Belediyesi bütçesini 2019'un Ekim’inde görüştük. Bize getirilen teklif belediyenin bir önceki yıl 180 milyon olan bütçesini 345'e çıkarmamızdı. Biz bunu kabul etmedik. Bu bütçenin Bağlar ilçesinin ihtiyaçları için fazla olduğunu, yatırım amaçlı değil, yolsuzluğa zemin hazırlayabileceği kaygısıyla kabul etmedik. Meclis çoğunluğu bizde olduğu için bütçeyi reddettik. Bir önceki yıla göre bütçeyi 10 milyon TL artırarak 192 milyona çıkardık" diye belirtti.

‘ÜYELİKLERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ'

Mart ayında görüşülecek yıllık faaliyet raporu öncesi nitelikli çoğunluğun AKP'ye geçmesi için Bağlar Belediyesi Meclisi'nin 6 HDP'li üyenin üyeliklerinin düşürülerek yerlerine kayyum atandığının altını çizen Bayram, "Böylelikle faaliyet raporundaki olumsuzluklar nedeniyle Belediye Kanunu, belediye başkanının görevden alınmasına olanak tanıyor. Tam da bu yılın Mart ayında yapılacak yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi öncesi bizi görevden alarak, meclisin denetim yetkisini ortadan kaldırdılar. Görevden alınmamız bununla ilgilidir" diye konuştu.

YSK MAZBATAYI BEYOĞLU'NA VERMİŞTİ

Bağlar Belediyesi'ni 31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimleri yüzde 71 oy oranıyla kazanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayı Zeyyat Ceylan'a, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ihraç edildiği gerekçesiyle mazbatası verilmemişti. YSK, Ceylan'ın yerine mazbatayı yüzde 26 oy alan ikinci sıradaki AKP'li Hüseyin Beyoğlu'na vererek belediye başkanlığına atamıştı.