  • BIST 93.307
  • Altın 249,887
  • Dolar 6,4481
  • Euro 7,5417
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Bahar Candan üstsüz pozunu paylaştı

»
Geniş bir kitle tarafından İşte Benim Stilim adlı yarışmadaki halleri ve tepkileriyle tanınan Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine gündemde...
Bahar Candan üstsüz pozunu paylaştı

Yarıştığı sezon ikinci olan Bahar Candan, programın son sezonuna da dahil oldu ve uzun bir süre yarıştı. Hatta program için şarkı çıkardı, yarışmacılarla ve jüriyle kavga ederek de sık sık gündeme geldi. Bahar Candan, yarışma bittikten sonra ise sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatındaki çalkantılarıyla konuşulmaya başlandı. Uzun yaz tatili yapan ünlüler kervanına katılan Bahar Candan paylaştığı fotoğraflarla özellikle erkek hayranlarının dikkatini çekiyor.

Bikinili paylaşımlarıyla dikkat çeken Candan’ın paylaştığı son fotoğrafta üstsüz olduğu görülüyor. Bir masaj koltuğunda uzanırken görülen Bahar Candan üstünü bir havluyla kapatmış.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Papa, cinsel istismara göz yumduğu suçlamasına yanıt vermeyeceğini açıkladı27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:45
  • Derya Köroğlu'ndan Sabah gazetesi açıklaması: Tarafsız söyleşi sözüne kandım27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:03
  • Derya Köroğlu: Türkiye'de sol halkın değerlerine daha iyi kulak vermeli27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:35
  • Seksi Selfie çekimleri kadınlara avantaj mı sağlıyor?27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:09
  • İnsan vücudunda yeni bir ‘mikro organ’ bulundu27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:08
  • Game of Throne hayranları üzülecek27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:30
  • Otomobil Tutkunlarını Buluşturan Müze… 25 Ağustos 2018 Cumartesi 19:04
  • Sümer dönemi tabletinde tarihin ilk tüketici şikayeti mektubu25 Ağustos 2018 Cumartesi 17:00
  • Ustasından tava ciğeri tarifi23 Ağustos 2018 Perşembe 15:04
  • Düğün fotoğrafçılarının gözünden 7 boşanma işareti23 Ağustos 2018 Perşembe 13:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti