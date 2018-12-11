Bakanlar Kurulu toplandı. Başbakan Tufan Erhürman başkanlığındaki toplantı saat 16.30 sıralarında başladı. Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısı hükümet yetkililerinin bütçe görüşmeleri için bulunduğu Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleşiyor.
Bakanlar Kurulu toplandı. Başbakan Tufan Erhürman başkanlığındaki toplantı saat 16.30 sıralarında başladı. Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısı hükümet yetkililerinin bütçe görüşmeleri için bulunduğu Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleşiyor.
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