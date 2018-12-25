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Barça, Mbappe için Coutinho'yu gözden çıkardı!

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Barcelona, bu sezon Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kaldıran Kylian Mbappe için PSG'ye Brezilyalı yıldızı Coutinho'yu önerecek. Barça'nın bu takasla bir diğer hedefi ise Neymar'ın ezeli rakipleri Real Madrid'e gitmesini engellemek
Barça, Mbappe için Coutinho'yu gözden çıkardı!

Barcelona, bu sezon Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kaldıran Kylian Mbappe için PSG'ye Brezilyalı yıldızı Coutinho'yu önerecek. Barça'nın bu takasla bir diğer hedefi ise Neymar'ın ezeli rakipleri Real Madrid'e gitmesini engellemek

Barcelona, Kylian Mbappe için oyuncusu Philippe Coutinho'yu önerecek. Don Balon'da yer alan habere göre, Barcelona, PSG'nin genç yıldızı Mbappe için orta saha oyuncusu Coutinho'yu önererek bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor.

Eğer Coutinho, PSG'de Neymar'la takım arkadaşı olursa, Neymar İspanya'ya dönme fikrinden vazgeçebilir. Barcelona bu anlaşmayı gerçekleştirirse bir taşla iki kuş vuracak; Mbappe'yi kadrosuna katarken, Neymar'ın da ezeli rakipleri Real Madrid'e gitmesine engel olacak.

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