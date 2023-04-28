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Barcelona’yı ekonomik kriz vurdu! 17 yıl sonra kapanıyor

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Ekonomik sıkıntılar yaşayan Barcelona, en az 120 kişiyi işten çıkarıp kulübün resmi TV kanalını kapatacak.
Barcelona’yı ekonomik kriz vurdu! 17 yıl sonra kapanıyor

İspanya’nın Barcelona Kulübü, 1996 yılında kurulan resmi televizyon kanalı Barça TV’yi 30 Haziran’da kapatacak.

Katalonya radyosu RAC1’in verdiği habere göre Barcelona yönetim kurulu, 30 Haziran’dan itibaren Barça TV’nin yayınlarını durdurarak, buradaki 120 ile 140 çalışanının işine son verecek.

Haberde, son yıllarda ekonomik sorunlar yaşayan Barcelona’nın Telefonica şirketine, sözleşmenin 30 Haziran’dan itibaren uzatılmayacağını duyurduğu bildirildi.

Barcelona’nın, 14 çalışanıyla birlikte internetteki streaming platformu aracılığıyla bazı yayınlar yapmaya devam etmeyi planladığı da iddia edildi. 

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