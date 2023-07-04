Basketbol Genç Kadınlar Ligi şampiyonu Akdeniz Spor Birliği

Akdeniz Spor Birliği ile Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni karşı karşıya getiren mücadele Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer aldı. Oldukça çekişmeli geçen maçın galibi 55-51’lik skor ile Akdeniz Spor Birliği oldu.

Parkede kıyasıya mücadele vardı

Maçın ilk devresi karşılıklı basketlerle ve dengeli bir oyunla tamamlandı.

Üçüncü periyotta daha etkili olan Akdeniz, son periyot öncesinde 8 sayılık fark yakaladı.

G.Birliği son periyotta daha etkili bir performans gösterse de rakibini skor olarak yakalamayı başaramadı ve mücadelenin galibi 55-51’lik skor ile Akdeniz Spor Birliği oldu.

Girne ekibinde Elay Kuyucuoğulları ürettiği 23 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, İskele ekibinin en skorer ismi 20 sayı atan Fatma Kılıç oldu.

Maç sonunda finalist G.Birliği ve şampiyon Akdeniz Spor Birliği’ne kupa ve madalyalarını federasyon başkanı Orhun Mevlit ve yönetim kurulu üyeleri takdim etti.