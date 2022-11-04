Basketbol U 15 Liglerinde Beyaz grupta Caesar L.Gençler Birliği Kırmızı grupta KOOP Lider

KKTC Basketbol Federasyonu’nun iki ayrı grupta oynattığı Erkekler U15 Ligi’nde ikinci hafta heyecanı devam ediyor. Beyaz Grup’ta Caesar Larnaka Gençler Birliği ile GAÜ ilk 2 maçını galip tamamlarken, aynı başarıyı Kırmızı Grup’ta mücadele eden Koopspor da elde etti.

BEYAZ GRUP

Erkekler U15 Ligi Beyaz Grup’ta ilk hafta ertelenen Marmara-Soyerspor B maçı dışında ilk 2 haftadaki maçlar tamamlanırken, 2 maçlarını da kazanan Ceasar Larnaka Gençler Birliği ile Girne Amerikan Üniversitesi zirvede yer alıyor. Erteleme maçı olan Marmara-Soyerspor B, 9 Kasım Çarşamba akşamı saat 18.00’de Necati Taşkın Spor Salonu’nda karşılaşacak.

2.Hafta Oynanan Maçlar:

GAÜ-Soyerspor B: 58-43

Koopspor B-TED: 46-20

Marmara-Ceasar L.G. Birliği: 17-66

3.Hafta Maç Programı:

10 Kasım Perşembe 19.00 C.L. G. Birliği-GAÜ İskele Spor Salonu

11 Kasım Cuma 17.00 TED-Marmara TED Koleji Spor S.

12 Kasım Cumartesi 15.00 Soyerspor B-Koopspor B Necati Taşkın S.S

Beyaz Grup Puan Durumu:

Takım O G M P

1-Ceasar L. G.Birliği 2 2 - 4

1-GAÜ 2 2 - 4

3-Koopspor B 2 1 1 3

4-TED 2 - 2 2

5-Soyerspor B 1 - 1 1

6-Marmara 1 - 1 1

KIRMIZI GRUP:

Erkekler U15 Ligi Kırmızı Grup’ta ikinci haftanın kapanış maçı yarın (5 Kasım Cumartesi) YDÜ ile Alsancak Belediyesi arasında oynanacak. Grupta ilk 2 maçını kazanan Koopspor lider durumda bulunurken, YDÜ ve Alsancak Belediyesi oynadıkları ilk hafta maçlarında galip gelen takımlar olarak yer alıyor.

2.Hafta Oynanan Maçlar:

DAÜ-Koopspor: 23-88

Soyerspor-Akdeniz S.B: 73-37

YDÜ-Alsancak Bld: (5 Kasım)

3.Hafta Maç Programı:

8 Kasım Salı 18.00 Koopspor-Soyerspor Atatürk S.Salonu

9 Kasım Çarşamba 18.00 Alsancak-DAÜ Ertuğrul Apakan S.S.

9 Kasım Çarşamba 20.00 Akdeniz S.B-YDÜ Ertuğrul Apakan S.S.

Kırmızı Grup Puan Durumu:

Takım O G M P

1-Koopspor 2 2 - 4

2-Soyerspor 2 1 1 3

3-YDÜ 1 1 - 2

4-Alsancak B. 1 1 - 2

5-Akdeniz S.B. 2 - 2 2

6-DAÜ 2 - 2 2