Basketbol U17 Genç kadınlarda play-off başlıyor

Klasman maçlarının tamamlanmasının ardından play-off oynamaya hak kazanan 4 takımın maç programı federasyon tarafından açıklandı.
U17 Genç Kadınlar Ligi Play-Off programı
27 Eylül Salı 19:00 Levent - UKÜ Atatürk Spor Salonu
28 Eylül Çarşamba 19:00 Alsancak - Akdeniz S. Birliği Ertuğrul Apakan Spor Salonu
29 Eylül Perşembe 19:00 UKÜ - Levent Levent Koleji Spor Salonu
30 Eylül Cuma 19:00 Akdeniz S. Birliği - Alsancak Ertuğrul Apakan Spor Salonu
1 Ekim Cumartesi 17:00 Alsancak - Akdeniz S. Birliği Ertuğrul Apakan Spor Salonu
1 Ekim Cumartesi 17:00 Levent - UKÜ Levent Koleji Spor Salonu
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