  • BIST 3.309,97
  • Altın 974.629
  • Dolar 18.4796
  • Euro 17.8402
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Basketbol U17 Genç kadınlarda play-off başlıyor

» »
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Kadınlar Ligi’nde gözler play-off’lara çevrildi.
Basketbol U17 Genç kadınlarda play-off başlıyor

Klasman maçlarının tamamlanmasının ardından play-off oynamaya hak kazanan 4 takımın maç programı federasyon tarafından açıklandı.

U17 Genç Kadınlar Ligi Play-Off programı

27 Eylül Salı               19:00   Levent - UKÜ                          Atatürk Spor Salonu

28 Eylül Çarşamba     19:00   Alsancak - Akdeniz S. Birliği   Ertuğrul Apakan Spor Salonu

29 Eylül Perşembe     19:00   UKÜ - Levent                          Levent Koleji Spor Salonu

30 Eylül Cuma            19:00   Akdeniz S. Birliği - Alsancak   Ertuğrul Apakan Spor Salonu

1 Ekim Cumartesi       17:00   Alsancak - Akdeniz S. Birliği   Ertuğrul Apakan Spor Salonu

1 Ekim Cumartesi       17:00   Levent - UKÜ                          Levent Koleji Spor Salonu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Potada 2022 Avrupa Şampiyonu İspanya19 Eylül 2022 Pazartesi 09:46
  • 2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonasında şampiyon İspanya19 Eylül 2022 Pazartesi 08:46
  • Potada U 17 Genç Kadınlar Liginde Lefkoşa ve Girne derbileri oynanacak...18 Eylül 2022 Pazar 12:10
  • Potada U 17 Genç Kadınlar Lig devam ediyor... İşte puan durumu...17 Eylül 2022 Cumartesi 19:03
  • Basketbolda “Tüzük” gündemde16 Eylül 2022 Cuma 12:44
  • Michael Jordan’ın ‘son dans’ forması 10.1 milyon dolara satıldı16 Eylül 2022 Cuma 08:53
  • Potada Chijindu Ayomikun Omah Caesar L. Gençler Birliği’nde15 Eylül 2022 Perşembe 16:38
  • Fransa ve Polonya 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde15 Eylül 2022 Perşembe 10:33
  • Potada Attila Topaloğlu ve Batuhan Tüzmen Caesar L. Gençler Birliği’nde 15 Eylül 2022 Perşembe 10:30
  • NBA yıldızları, Avrupa Basketbol Şampiyonası'na erken havlu attı15 Eylül 2022 Perşembe 10:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti