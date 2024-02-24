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Basketbol Unilig'de RDÜ ilk galibiyeti ile tanıştı

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Musmer UniLeague’de üçüncü haftanın son maçında Rauf Denktaş Üniversitesi, sahasında konuk ettiği Avrupa Liderlik Üniversitesi’nin 57-43’lük skorla mağlup etti.
Basketbol Unilig'de RDÜ ilk galibiyeti ile tanıştı

Musmer UniLeague’de üçüncü haftanın son maçında Rauf Denktaş Üniversitesi, sahasında konuk ettiği Avrupa Liderlik Üniversitesi’nin 57-43’lük skorla mağlup etti.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada rakibine oranla daha üstün bir oyun ortaya koyan Rauf Denktaş Üniversitesi, sahadan 57-43’lük skorla galip ayrılarak, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

 

JAMES BARKER’DAN 20 SAYILIK KATKI

Rauf Denktaş Üniversitesi’nde James Baker, 20 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. James’in yanında Yarkpazu 18 sayı, Gedeon Simbele 13 sayı ile oynadı. Avrupa Liderlik Üniversitesi’nin en skorer ismi ise 19 sayı ile George Amaranye oldu.

 

MUSMER UNILEAGUE PUAN DURUMU

Takımlar                                             O         G         M        AS        YS        P

1.Yakın Doğu Üniversitesi                 3          3          0          214      182      6

2.Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi        3          2          1          215      177      5

3.Doğu Akdeniz Üniversitesi             3          2          1          211      197      5

4.Rauf Denktaş Üniversitesi              2          1          1          112      102      3

5.Avrupa Liderlik Üniversitesi           3          0          3          156      214      3

6.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi      2          0          2          107      143      2

 

SAYI KRALLIĞI

Oyuncu                      Sayı

1.Halil Çetinyay          59

2.Temur Rustamov    56

3.Aykut Fidansoy       53

4.Sari Aljoulani           52

5.Chijindu Omah        52

6.Isıka Saliku              42

7.Bora Altun               42

8.George Amaranye   36

9.Praise Okafor          36

10.James Baker          34

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