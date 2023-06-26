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Bayramda hava nasıl olacak?

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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki günlerde yağmur beklenmediğini, hava sıcaklığının da yaklaşık 35-39 dereceye kadar yükseleceğini duyurdu.
Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki günlerde yağmur beklenmediğini, hava sıcaklığının da yaklaşık 35-39 dereceye kadar yükseleceğini duyurdu.

Bayram tatilini de kapsayan 27 Haziran-3 Temmuz arasında hava genellikle açık olacak.

Sıcaklık iç kesimlerde 35-38, sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar zaman zaman kuvvetli esecek.

Ülkeyi etkisi altına alan sıcak havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 27 – 30 Haziran dönemine ilişkin hava raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35 – 38 derece, sahillerde ise 29 - 32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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