Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki günlerde yağmur beklenmediğini, hava sıcaklığının da yaklaşık 35-39 dereceye kadar yükseleceğini duyurdu.
Bayram tatilini de kapsayan 27 Haziran-3 Temmuz arasında hava genellikle açık olacak.
Sıcaklık iç kesimlerde 35-38, sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar zaman zaman kuvvetli esecek.
Ülkeyi etkisi altına alan sıcak havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 27 – 30 Haziran dönemine ilişkin hava raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35 – 38 derece, sahillerde ise 29 - 32 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
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