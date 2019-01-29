Beckham, Oğlu'nun Gizli Aşk Yaşadığı Ünlü Şarkıcıya Ateş Püskürdü

Victoria Beckham ve David Beckham'ın büyük oğulları Brooklyn Beckham'ın, kendisinden 8 yaş büyük manken Rita Ora ile ilgili aşk iddiaları gündemde bomba etkisi yaratmıştı. Aşk iddiaları anne Beckham'ı mutlu etmedi.

Dünyaca ünlü Beckham ailesinin büyük oğulları Brooklyn Beckham daha yeni 18'ini doldurdu. Ve magazin dünyasının hızlı isimlerinden biri oldu. 26 yaşındaki model Rita Ora ile yaşadıkları aşk iddiaları Victoria Beckham'ın kulağına gitti. İddialara göre Victoria Beckham, Rita Ora'ya ateş püskürdü.

VİCTORİA BECKHAM YASAK GETİRDİ

İddialara göre 2017 yılında gizlice flörtleşmeye başlayan ve birbirlerine samimi mesajlar atan Ora ve Beckham ilişkileri İngiliz basınının gündemine bomba gibi düştükten sonra Victoria Beckham olaydan rahatsız oldu. Ve oğlu ile Ora'nın görüşmesini istemedi.

İngiltere'nin gazetesi The Sun'a konuşan Beckham'ın bir arkadaşı, "Victoria bu ilişkiden rahatsız oldu ve onaylamadığını söyledi. Victoria ve David, Brooklyn'i Rita'yı görme konusunda izin vermedi ve yasak getirdi. Brooklyn'i New York'a üniversite okumaya göndermeye karar verdiler. Amaçları Rita'dan uzaklaşmaktı" şeklindeki açıklaması ile aile içi gerginlik nasıl yansıdığını görmüş oldum.