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Belarus-Polonya Sınırındaki Göçmenler Polonya Sınır Kapısına Dayandı

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Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler, kurdukları kampı terk ederek, toplu şekilde sınır geçiş noktasına geldi.
Belarus-Polonya Sınırındaki Göçmenler Polonya Sınır Kapısına Dayandı

Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunda, Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, ormanlık alanda kendi kurdukları kamptan ayrıldı.

Çocuk ve kadınların da olduğu 2 bin civarındaki kişi, topluca Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktasındaki Polonya sınırı önünde toplandı. Kalabalık, burada oturarak bekleyişe geçti.

Polonya'nın Kuznica Sınır Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğu oluştu

Dikenli tellerin yerlere serildiği sınır kapısında, Polonya güvenlik güçleri yoğun önlem aldı.

Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, sınırda bulunan göçmenlere yeni grupların geldiği, göçmenlerin yaklaşık 2 bin 100 kişi civarında olduğu bildirildi.

Sabah saatlerinden itibaren göçmenlerin "durumun olumlu sonuçlanmasını umarak" kamptaki çadırları, uyku tulumlarını ve kalın giysilerini topladığı aktarılan açıklamada, "Öğleye doğru kendileri organize olan göçmenler, büyük bir grup halinde Bruzgi sınır kontrol noktasına hareket etmeye başladılar. Göçmenler, barışçıl niyetlerini ve her duruma hazır olduklarını vurguluyorlar." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hareket eden grubun başında çocuk ve kadınlar olduğuna dikkat çekilerek, Belarus sınır görevlilerinin güvenlik ve düzeni sağladığı kaydedildi.​​​​​​​

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım'dan bu yana, Avrupa'ya göçme arayışıyla Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan, aralarında önemli sayıda çocuk ve kadının bulunduğu 2 binin üzerinde kişi, ormanlık alanda kendi kurdukları kampta bekleyişini sürdürüyordu.

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