  • BIST 1.402,430
  • Altın 484,65
  • Dolar 8,3150
  • Euro 9,8600
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Belaruslu muhalif STK Başkanı, Kiev'deki parkta ölü bulundu

» »
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dünden bu yana kayıp olan Belarus Evi Derneği Başkanı Vitaliy Şişov'un cesedine ulaşıldı.
Belaruslu muhalif STK Başkanı, Kiev'deki parkta ölü bulundu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dünden bu yana kayıp olan Belarus Evi Derneği Başkanı Vitaliy Şişov'un cesedine ulaşıldı.

Kiev polisinden yapılan açıklamada, dünden beri haber alınamayan Şişov'un evinden uzak olmayan parkta asılı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, olaya ilişkin kasten cinayet kapsamında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Şişov'un başkanı olduğu Belarus Evi Derneği, Ukrayna'daki muhaliflere yardım faaliyetleri yürütüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belarus lideri Lukaşenko: Gerekirse tüm Rus askeri birliklerini ülkemize davet edeceğiz31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:36
  • İtalya yangınlarla boğuşuyor31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:13
  • AB'den Türkiye'ye "yardıma hazırız" mesajı31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:09
  • AB, Yunan adalarında artan Covid-19 vakaları nedeniyle uyarı seviyesini yükseltti30 Temmuz 2021 Cuma 19:17
  • Dünya'da Covid-19 aşılanan insan sayısı 3,8 Milyara ulaştı29 Temmuz 2021 Perşembe 14:57
  • Mültecileri gönderme planı yapan Danimarka'ya dava açılıyor29 Temmuz 2021 Perşembe 12:06
  • İtalya'da Kovid-19 önlemleri çerçevesinde çıkarılan 'Yeşil Geçiş' belgesine yönelik protestolar sürüyor29 Temmuz 2021 Perşembe 09:40
  • WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın Ekvador vatandaşlığı düşürüldü28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:01
  • İlk doz aşısını olan Greta Thunberg, tüm dünyada eşit aşı dağılımı için çağrıda bulundu28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:45
  • Eski İspanya Kralı Carlos’a yasak aşkından suçlama: Peşime ajanları takıp tehdit etti28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti