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Belçika’da orman yangınlarına karşı alarm verildi

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Belçika'da etkili olan sıcak ve kuraklık nedeniyle orman yangınları risk kodu turuncudan kırmızıya döndü.
Belçika’da orman yangınlarına karşı alarm verildi

Belçika'nın Flaman Bölgesi Doğa ve Orman Ajansı, bölgede etkili olan kuraklık ve sıcak hava dalgası nedeniyle tüm Flaman bölgesi için orman yangınları risk kodunun turuncudan kırmızıya alındığını duyurdu.

Ajans tarafından yapılan açıklamada, risk kodunun önümüzdeki 10 gün boyunca bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına bağlı olarak kırmızıya alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca bölgede mangal ve kamp ateşi yakmanın da yasaklandığı belirtilirken, ormanlık alanlarda cam kırıkları ve şişe bırakılmaması çağrısı yapıldı.

Egzozlardan çıkan sıcak havanın yangına neden olabileceği gerekçesiyle araçların kuru otların yakınına park edilmemesi gerektiği konusunda da uyarılar yapılırken, vatandaşlardan ormanlık alanlarda duman görmeleri durumunda itfaiye ve polisi aramaları istendi.

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