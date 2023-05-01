  • BIST 4.617,93
  • Altın 1240.321
  • Dolar 19.4546
  • Euro 21.4084
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde flüt & piyano resitali yer alacak

»
Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde flüt & piyano resitali yer alacak
Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde flüt & piyano resitali yer alacak

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl 18’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali yarın Pamir Kolat ve Atakan Sarı Flüt - Piyano Resitali ile devam ediyor.

Bellapais Manastırı’nda saat 20.00’ de gerçekleşecek Flüt – Piyano Resitali’nde KKTC CSO flüt sanatçısı Pamir Kolat ve DAÜ öğretim üyesi piyanist Atakan Sarı; F. Schubert Trockne Blumen Introduction and Variations for flute and piano, F. Poulenc Sonata for flute and piano, C. Chaminade Flute Concertino eserlerini seslendirecekler.

Festival 4 Mayıs Perşembe akşamı Lefkoşa Belediye Orkestrası Film Müzikleri Konseri ile devam edecek.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç'ın katkılarıyla Bellapais Manastırı'nda yer alacak festivalde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına da bir konser düzenlenecek.

bellapais-muzik-fest.jpeg

18. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde devam eden konserler şöyle:

“2 Mayıs, Pamir Kolat & Atakan Sarı Flüt - Piyano Resitali

4 Mayıs, LBO Senfonik Proje: Film Müzikleri Konseri şef: Eray İnal, solist: Ezgi Akgürgen

6 Mayıs, Soprano Alina Polova & Piyanist Yuliya Yılmaz Konseri

7 Mayıs, Cyprus Piano Resitali: Rauf Kasimov' un Öğrencilerinin "Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği" Yararına verecekleri Konser

10 Mayıs, Mihriban Aviral Flüt Resitali Latin Caz Esintisi

12 Mayıs, Festival Kapanış Konseri Expromte Trio ve Bariton Evren Karagöz 15. Yıl Konseri"

Bellapais Manastırı'nda yer alacak tüm konserler saat 20.00' de başlayacak ve giriş (200 TL) biletli olacak. Biletler Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza, Bellapais bilet ofisi ve konser akşamı girişten veya online olarak biletfest.com’ dan sağlanabilecek.

 
Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 13 yaşındaki Türk balerin dünyanın en prestijli okulunda29 Nisan 2023 Cumartesi 16:49
  • Hüseyin Özinal 'ın 13’üncü kişisel sergisi "Nothing is Going to Hurt You" açıldı29 Nisan 2023 Cumartesi 15:09
  • Eva Green kariyerini altüst eden, milyon dolarlık davayı kazandı29 Nisan 2023 Cumartesi 09:58
  • Kraliyet Ailesi bu defa da cinsiyetçi olmakla suçlanıyor28 Nisan 2023 Cuma 19:31
  • Futbol efsanesi Pele sözlüğe eklendi28 Nisan 2023 Cuma 14:27
  • Nusret’in eski çalışanları dava açtı: Ünlü şefe suçlamalar çok ağır27 Nisan 2023 Perşembe 19:17
  • Pink Floyd’un “Yahudi karşıtlığı” sebebiyle aldığı konser yasağı kalktı26 Nisan 2023 Çarşamba 22:53
  • Hadise şikayetçi oldu, üç ünlü ismin hapsi isteniyor26 Nisan 2023 Çarşamba 21:33
  • Dede oldu… Bruce Willis’in torunu dünyaya geldi26 Nisan 2023 Çarşamba 19:25
  • Kalipso Kralı hayatını kaybetti26 Nisan 2023 Çarşamba 13:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti