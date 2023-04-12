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Bengihan: Erhan Arıklı sendika düşmanıdır!

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Bengihan: Yasalar, sendikalara eylem ve grev yapma hakkı tanımaktadır
Bengihan: Erhan Arıklı sendika düşmanıdır!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın sendikaların eylemlerine yönelik, “Bu devletin adı KKTC mi, Sendikalar Cumhuriyeti mi?” şeklindeki eleştirisine katıldığı bir programda cevap veren KTAMS Başkanı Bengihan, “Erhan Arıklı sendika düşmanıdır. Bu ülkenin geleceği için sendikalar kadar gaile çekmediği aşikardır” dedi.

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, bir programa telefonla bağlandı.

KTAMS Başkanı Bengihan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın sendikaların eylemlerine yönelik, “Bu devletin adı KKTC mi, Sendikalar Cumhuriyeti mi?” şeklindeki eleştirisini değerlendi.

“YASALAR, SENDİKALARA EYLEM VE GREV YAPMA HAKKI TANIMAKTADIR”

KKTC’nin demokratik bir hukuk devleti olduğuna işaret eden Bengihan, “Yasalar, sendikalara eylem ve grev yapma hakkı tanımaktadır” dedi.

Güven Bengihan, “Bu ülkenin mevzuatları Erhan Arıklı’yı bakan yapabiliyorsa, Erhan Arıklı da sendikaların görev, yetki ve sorumluluklarına da saygı göstermek zorundadır” ifadelerini kullandı.

“ERHAN ARIKLI SENDİKA DÜŞMANIDIR”

Erhan Arıklı’nın demokrasiye ve özgürlüklere karşı bir düşmanlığı olduğuna vurgu yapan Bengihan, “Erhan Arıklı sendika düşmanıdır. Demokrasiyi hazmetmeli ve antidemokratik düşüncelerden de vazgeçmeli” diye konuştu.

Bengihan, sendikalar olarak Anayasa’nın ve Cumhuriyet Meclisi’nin yapmış olduğu yasalar çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirdiklerini dile getirdi.

“ERHAN ARIKLI’NIN BU ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN SENDİKALAR KADAR GAİLE ÇEKMEDİĞİ AŞİKARDIR”

“Erhan Arıklı’nın bu ülkenin geleceği için sendikalar kadar gaile çekmediği aşikardır” diyen Bengihan, Arıklı’nın, nerelere ve kime hizmet ettiğinin bulunduğu bakanlıklarda yaptığı işlerden belli olduğunu kaydetti.

Bengihan, sendikaların gücünü kaybettiği yönündeki iddialara da değinerek, “İnsanlar evine ekmek göstürme derdinden, ülkenin başka sorunlarıyla uğraşmaya fırsat bulamıyor” açıklamasında bulundu.

“EKMEK MÜCADELESİ, KURUMLARA PEŞKEŞ ÇEKİLMEMESİNE YÖNELİK VERİLEN MÜCADELENİN ÖNÜNE GEÇTİ”

Sendikaların güç kaybetmediğini, sendikaların gücünü üyelerinden aldığını söyleyen Bengihan, “Sendika üyeleri de bu ülkenin halkından oluşuyor. Ekmek mücadelesi, kurumlara peşkeş çekilmemesine yönelik verilen mücadelenin önüne geçti” dedi.

Bengihan, özel sektör ve kamu çalışanlarının birbirine karşı kutuplaştırılmasının da toplumsal mücadeleyi zedelediğini sözlerine ekledi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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