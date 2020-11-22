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Berlin’de yamyamlık şüphesi

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Berlin’de yamyamlık şüphesi
Berlin’de yamyamlık şüphesi

Polis, Almanya’nın başkenti Berlin’in kuzeyindeki bir parkta kurbanın kemikleri bulunmasının ardından cinsel şiddet kaynaklı cinayet ve yamyamlıktan şüphelenilen bir adamı tutukladı.

Adli tıp uzmanları, kemiklerin iki ay önce kaybolan 44 yaşındaki Stefan T. isimli bir adamın kalıntıları olduğunu belirledi. Kemikleri parkta gezinen insanların bulduğu bildirildi.

Alman medyasına göre arama kurtarma köpekleri, polisi Berlin’deki bir apartmana götürdü. Apartman’da oturan şüphelinin 41 yaşında bir matematik öğretmeni olduğu öğrenildi.

Almanya’nın DPA haber ajansının bildirdiğine göre, şüpheli katil ‘konuyla ilgili internet sohbet odalarını’ ziyaret etmiş.

Bir polis memuru, Berlin gazetesi BZ’ye kemiklerin ‘etten tamamen yoksun’ olduğunu ve ‘Stefan T.’nin bir yamyamın kurbanı olduğundan şüphelenmeye neden olan başka göstergeler de olduğunu’ söyledi.

Alman medyası bu vakayı 2006 yılında ömür boyu hapse atılan Alman yamyam Armin Meiwes’in davasıyla karşılaştırıyor. Meiwes’in, kurbanıyla, yamyamlıkla ilgilenen insanlar için kurulan bir çevrimiçi sohbet odasında tanıştığı tespit edilmişti.

 

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