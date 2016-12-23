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Berlin’deki TIR saldırısının zanlısı öldürüldü

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Berlin’deki TIR saldırısının zanlısı öldürüldü
Almanya'nın başkenti Berlin'de bir Noel pazarında 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan TIR saldırısının zanlısı İtalya'daki çatışmada öldürüldü.

Reuters’ın İtalyan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Tunuslu şüpheli Anis Amri, İtalya’nın Milano kentinde silahlı çatışmada yaşamını yitirdi.

İtalya İçişleri Bakanı’nın kısa bir süre içinde  konuyla ilgili basın toplantısı yapması bekleniyor.

Noel pazarına giren tırı sürdüğünden şüphelenilen Tunuslu zanlı Anis Amri, Avrupa genelinde aranıyordu. Alman yetkililer, Amri’nin parmak izlerinin saldırıda kullanılan TIR’da bulunduğunu doğrulamış ve zanlı hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

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