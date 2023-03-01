İstanbul İl Güvenlik Kurulu kararıyla, Beşiktaş – Ankaragücü maçına deplasman seyircisi alınmayacak.

İşte Beşiktaş’tan yapılan açıklama:

“MKE Ankaragücü Karşılaşması İl Güvenlik Kurulu Kararı;

– Ankaragücü karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız bilet satın alabilirler.

– 10.02.2022 tarihinden itibaren Ankaragücü logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.

– Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir.

– Ankaragücü karşılaşmasında Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup Misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır.”

ANKARA’DAKİ MAÇLARDA DA BEŞİKTAŞ TARAFTARI YOKTU

Ankara’da ilk yarıda ve Ziraat Türkiye Kupası maçında da uygulanan deplasman giriş kuralı, Beşiktaş – MKE Ankaragücü maçında da devam edecek.

F.BAHÇE TARAFTARINA DA DEPLASMAN YOK

Süper Lig’de 4 Mart Cumartesi günü Kadir Has Stadı’nda oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçına Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararıyla Fenerbahçe taraftarı alınmayacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 20 gün içerisinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler, ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklar. Öte yandan Kayserispor biletleri, Fenerbahçe logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecek.