  • BIST 2.601,25
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3949
  • Euro 17.5893
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAAnne babalar dikkat! Bu hatalara düşmeyin!

Beşiktaş, FIBA'daki hukuk mücadelesini kazandı

» »
Beşiktaş Kulübü, altyapısından yetişen basketbolcular Demir Doğan ve Samet Yiğitoğlu'nun yurt dışına transferiyle ilgili yürüttüğü hukuk mücadelesini kazandı
Beşiktaş, FIBA'daki hukuk mücadelesini kazandı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişen Demir Doğan ve Samet Yiğitoğlu'nun yurt dışına usulsüz transferlerine FIBA tarafından 'ilişkisiz belgesi' düzenlenerek izin verildikten sonra hukuken ve etik olarak son derece haklı itirazımızı avukatlarımız aracılığıyla FIBA Temyiz Kuruluna taşımıştık. Bu itirazımız neticesinde ülkemizin basketbolu için tarihi bir karar alındı. FIBA'nın kulübümüzün yetiştirdiği gelecek vadeden genç basketbolcularımızın hukuksuz iznine karşılık, FIBA'nın kararlarının denetlendiği kendi yargı organları FIBA Temyiz Kurulu tarafından iptal edildi." denildi.

Karar sonrasında Demir Doğan ile Samet Yiğitoğlu'nun 23 yaşına kadar tüm hakları Beşiktaş'ın uhdesinde olacağı bildirildi.

Verilen kararın diğer olaylarla ilgili emsal olması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Genç oyuncuların ve bu oyunculara yatırım yapan kulüplerin haklarının ve sporculuk kariyerlerinin korunması için emsal teşkil eden bu tarihi hukuki kararın ülkemiz içinde de Türkiye Basketbol Federasyonu ve ilgili kurullarına da örnek olması gerektiğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTSYD Euroleague şampiyonu olan Erten Gazi’yi tebrik etti22 Mayıs 2022 Pazar 17:29
  • Başbakan Dt. Ünal Üstel Anadolu Efes ve Gazi’yi tebrik etti22 Mayıs 2022 Pazar 15:19
  • Ergin Ataman dünyaya Türkçe seslendi21 Mayıs 2022 Cumartesi 23:16
  • Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57 yenerek üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu21 Mayıs 2022 Cumartesi 21:58
  • KKTC Levent Koleji Basketbol u 15 Kızlarda Türkiye 2.'si oldu21 Mayıs 2022 Cumartesi 14:03
  • NBA Doğu Konferansı finalinde Celtics, Heat karşısında seriyi 1-1'e getirdi20 Mayıs 2022 Cuma 18:09
  • Levent Koleji Basketbol U15 Kızlarda yüzlerce okul arasında Türkiye finalisti oldu20 Mayıs 2022 Cuma 13:28
  • Anadolu Efes, son saniye basketiyle Euroleague finalinde!20 Mayıs 2022 Cuma 09:45
  • Basketbol'da sezonun 3’e 3 basketbol heyecanı yarın başlayacak.15 Mayıs 2022 Pazar 16:58
  • Nikola Jokic, NBA'de sezonun en değerli oyuncusu seçildi13 Mayıs 2022 Cuma 10:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti