Beşparmaklar'a kar düştü

Meteoroloji Dairesi, geçtiğimiz gün yayınladığı hava durumu raporunda soğuk hava kütlesinin etkisi altında olan Kıbrıs adasında yüksek bölgelere kar yağacağını açıklamıştı.
Bugün öğleden sonra yüksek bölgelerde kar yağmaya başladı.
Fotoğraf: Arşiv
Meteoroloji Dairesi, geçtiğimiz gün yayınladığı hava durumu raporunda soğuk hava kütlesinin etkisi altında olan Kıbrıs adasında yüksek bölgelere kar yağacağını açıklamıştı.
Bugün öğleden sonra yüksek bölgelerde kar yağmaya başladı.
Fotoğraf: Arşiv
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.