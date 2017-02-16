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Beşparmaklar'a kar düştü

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Beşparmaklar'a kar düştü
Soğuk havanın etkisi altında olan Kıbrıs'ta, yüksek bölgelere kar düştü...

Meteoroloji Dairesi, geçtiğimiz gün yayınladığı hava durumu raporunda soğuk hava kütlesinin etkisi altında olan Kıbrıs adasında yüksek bölgelere kar yağacağını açıklamıştı.

Bugün öğleden sonra yüksek bölgelerde kar yağmaya başladı. 

Fotoğraf: Arşiv

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