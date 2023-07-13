Beyarmudu'nda yangın çıktı! Ağaçlar yandı...

12.07.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Beyarmudu köyünün doğu kısmında bulunan
bir arazide, muhtemelen söndürülmeden atılan sigara izmaritinin kuru otları tutuşturması sonucu
bir yangın meydana gelmiştir.
Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın
sonucu, 30 adet zeytin, 5 adet harnup, 10 adet limon, 10 adet incir, 10 adet nar, 5 adet elma, 5
adet armut, 5 adet alıç, 5 adet guafa, 5 adet ceviz, 5 adet mandalin ve 5 adet badem ağaçları, 150
metre uzunluğundaki elektrik kablosunun dış yüzeyi ve 1000 metre uzunluğundaki su hortumu
yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.
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