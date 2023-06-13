Beyaz Saray’da kriz: Biden’la poz verdi sonra üstünü çıkardı

Beyaz Saray'da düzenlenen bir partide çekilen görüntüler ülkede büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

ABD, Başkan Joe Biden’ın Beyaz Saray’da düzenlediği onur günü partisini konuşuyor…

Beyaz Saray’da gerçekleşen ve çok sayıda LGBTQ+ aktivistinin ve sosyal medya medya fenomeninin de katıldığı partide çekilen görüntüler olay yarattı. Yurt dışında “pride month” (onur ayı) olarak da bilinen Haziran ayında gerçekleşen etkinlikte transeksüel manken Rose Montoya’nın sosyal medya paylaşımı büyük tepki çekti.

Etkinlikte Biden ile tanışan ve ABD Başkanı ile tokalaştığı görüntüleri paylaşan 27 yaşındaki Montoya daha sonra üstündeki elbisesini çıkararak Truman balkonu önünde göğüslerini açtı.

Bu anları sosyal medyada yayınlayan Montoya’nın bazı takipçileri genç mankeni desteklerken bazı kullanıcılar ise bu hareketin uygunsuz olduğunu söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Biden’ın davetlilerle selfie çektirdiği de görülüyor.

103 bin takipçisi olan Montoya eleştirilere daha sonra yanıt verdi. Montoya, “Washington’da üstsüz dolaşmak yasalara aykırı değil. Ben memelerin açıkta olmasını destekliyorum. Onları gösterince neden uygunsuz ya da yasa dışı olsun ki. Ben transeksüel olmadan önce kimse sesini çıkarmıyordu. Demek ki artık sizin tepkinize göre ben gerçekten bir kadınım” dedi.

2015 yılında cinsiyet değiştiren Montoya ABD medyasının gündeminde konuşulmaya devam ediyor.

Beyaz Saray’da gökkuşağı renklerinde bayrak asılmasına da bazı emekli askerler tepki gösterdi.