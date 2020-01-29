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Beyaz Saray'dan, Bolton'un yeni kitabının basılmasına engel: 'Çok gizli bilgiler içeriyor, silmeden olmaz'

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un kitabının basımına, 'çok gizli bilgileri ifşa ettiği' gerekçesiyle engel koydu.
Beyaz Saray'dan, Bolton'un yeni kitabının basılmasına engel: 'Çok gizli bilgiler içeriyor, silmeden olmaz'

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, eski Beyaz Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un mart ayında basılması planlanan yeni kitabını 'çok gizli bilgileri' ifşa ettiği gerekçesiyle engellediği bildirildi.

CNN'in haberine göre Beyaz Saray, Bolton'un kaleme aldığı 'Olayın Olduğu Yer' isimli kitabın basımını engellemek için harekete geçti.

Beyaz Saray'dan Bolton'un avukatına gönderilen mektupta, kitap hakkında "Önemli miktarda gizli bilgi içeriyor gibi görünüyor" ifadeleri kullanıldı.

23 Ocak tarihli mektupta, bazı bilgilerin 'çok gizli' düzeyde olduğu ve bunun 'makul olarak ulusal güvenliğe olağanüstü derecede zarar vermesinin beklenebileceğini' belirtildi.

Mektupta, "Kitap, bu gizli bilgilerin silinmeden yayınlanamaz veya başka bir şekilde ifşa edilemez" denildi.

Beyaz Saray'dan henüz konuya ilişkin yorum yapılmadı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Bolton'a yüklendi. 

Bolton'ın yıllar önce ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi temsilciliği için onay alamadığını anımsatan Trump, "Bolton bana, Senato'nun onayını gerektirmeyen bir iş için yalvardı. Birçok insanın 'bunu yapmayın efendim' demesine rağmen, ona iş verdim" ifadelerini kullandı. 

Trump, Bolton'ın birçok hata yaptığını savunarak, "Onu dinleseydim şu ana kadar Altıncı Dünya Savaşı olurdu. Bolton şu anda görevde değil ve hemen edepsiz ve doğru olmayan bir kitap yazdı. Tüm özel ulusal güvenliği yazdı. Bunu kim yapar?" görüşünü paylaştı.

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