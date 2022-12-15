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Bican: Güzelyurt’ta değişim bizimle gelecek

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Bican: Güzelyurt’ta değişim bizimle gelecek
Bican: Güzelyurt’ta değişim bizimle gelecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican, Güzelyurt halkına, her alanda en iyi hizmeti sunabilmek için yola çıktığını belirterek “Katılımcılık esasına bağlı kalarak yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz. Halkımızın önceliklerine önem verecek, işbirliği içinde çalışacağız. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesine sonuna kadar bağlı kalacağız” vurgusu yaptı.

“Güzelyurt’ta değişim bizimle gelecek” vurgusu yapan Bican, eşitlik, dayanışma, adalet ve demokrasi temelinde sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmete hazır olduğunu söyledi. Bican, demokratik ve sosyal belediyeciliği gerçekleştirmek için yola çıktıklarını ifade ederek “Konut Edindirme, Tarım Destek, Belediye Kreşi, Hayvan Barınağı, Yayla Sahil Şeridi-Dalgakıran-Sosyal Tesisler, Güzelyurt Sosyal Aktivite Merkezi, Güzelyurt Yaşam Merkezi, Mobil- Sağlık Hizmeti, Öğrenci Dostu Kent projelerimizle değişimi sağlayacağız” dedi.

 

“GÜZELYURT ÇEKİM MERKEZİ OLACAK”

Su, kanalizasyon, aydınlatma, kaldırım, temizlik gibi belediyenin temel hizmet alanlarını güçlendireceklerini belirten Bican, göç veren bir şehir olan Güzelyurt’u “çekim merkezi olacak şehir” yapma sözü verdi. Bican, gençlere yaşam alanları sağlamak için girişimler yapılacağını belirterek “tersine göçü” gençler için başlatmayı amaçladıklarını söyledi. Bican, “Yatırımların odağında insanın olacağı, önemli kararların halkla birlikte alınacağı, kimseyi ‘ötekileştirmeden’ eşit hizmetin verileceği, köyleriyle birlikte kalkınıp, güçlenecek bir şehir yaratacağız. Güzelyurt halkı artık mutlu olacak. Huzurlu, güven duygusu gelişmiş bir ortam sağlayacağız” dedi. Güzelyurt’ta iki üniversite bulunduğuna dikkat çeken Bican, öğrenci dostu bir şehir yaratacaklarını söyledi. Bican, muhtarların karar mercilerinden biri olacağını, onlarla birlikte hareket edileceğini ifade etti.

 

“HALKIN ÖNCELİKLERİNE ÖNEM VERDİK”

CTP Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican, sosyal belediyeciliğin hak olduğunu belirterek projeleri hazırlarken halkın önceliklerine önem verdiklerini söyledi. Belediyelerin temel görevlerinin yanı sıra halkın mutluluğu için de yapması gereken faaliyetler olduğuna değinen Bican, bu kapsamda kahve toplantıları, halk meclisleri, esnaf gezileri düzenleyip, mahalle kütüphaneleri kurarak toplumun sosyalleşmesine katkı sağlayacaklarını belirtti. Bican, toplumu yönlendirmenin de başlıca görevleri arasında yer aldığına inandıklarını ifade ederek toplumun çeşitli kesimlerine yönelik danışmanlık hizmeti vereceklerini, halkın sorunlarını ne şekilde ve hangi kurumlar aracılığıyla çözebileceklerine yönelik yardımda bulunacaklarını söyledi. Bican, sosyoekonomik durumları itibarıyla desteğe ihtiyaç duyanlara eğitim ve sağlık alanında da destek vereceklerini belirtti.

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