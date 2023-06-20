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Biden: Dış politikada Kissinger bile beni geçemez

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ABD Başkanı Biden 'Sanırım Amerikan dış politikası hakkında yaşayan herkes kadar -buna Kissinger dahil- çok şey biliyorum. Son 207 yıldır, hayatım boyunca yaptığım şey buydu' dedi.
Biden: Dış politikada Kissinger bile beni geçemez

ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden seçilmek için yürüttüğü kampanyanın bağış toplama etkinliği sırasında konuşan ABD Başkanı Joe Biden, 'engin dış politika tecrübesine sahip olduğunu' söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre Biden, 'ABD dış politikasının duayeni' diye anılan ve mayıs ayında 100 yaşına giren eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın bile kendisini geçemeyeceğini iddia etti.

'Son 207 yıldır dış politika yapıyorum'

Biden, Kaliforniya eyaletinin Atherton kentinde düzenlenen etkinlikte şunları söyledi:

"Abartılı bir şey diyeceğim. Sanırım Amerikan dış politikası hakkında yaşayan herkes kadar -buna Kissinger dahil- çok şey biliyorum... Son 207 yıldır, hayatım boyunca yaptığım şey buydu."

'Ukrayna sayesinde NATO hiç olmadığı kadar birleşti'

Ukrayna'daki çatışma sayesinde NATO'da olası bölünmenin önlendiğinden bahseden Biden, şöyle konuştu:

Fark ettiyseniz, Putin işgale gittiğinde NATO'yu böleceğinden neredeyse emindi. NATO hiç olmadığı kadar birleşmiş durumda."

Kissinger, Ukrayna'ya verilen NATO üyeliği sözüne 'ağır hata' demişti

ABD'de 1970'lerde Richard Nixon ve Gerald Ford yönetimlerinde Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Kissinger, geçen ay Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği röportajda, 2008'de Batı'nın Ukrayna'ya bir gün NATO üyesi olacağına dair verdiği sözün, Moskova ile Kiev arasındaki mevcut çatışmaya yol açan 'ağır bir hata' olduğunu belirtmişti. Kissinger, "Şu andaki duruma göre, Ukrayna ittifaka katılmadan Avrupa'da barış imkansız olur" diye eklemişti.

Kissinger Mayıs 2022'de Davos'ta yaptığı konuşmada ise 2014'te Ukrayna krizi Kiev'de silahlı Maidan darbesiyle başlatıldığında, 'Ukrayna'nın tarafsız bir devlet ve Avrupa içindeki gruplaşmaların ön cephesi olmaktan ziyade Rusya ile Avrupa arasında bir köprü olmasını' savunduğunu hatırlatmıştı.

Bunun yerine Kiev'in stratejik amaç olarak NATO üyeliği peşinde koşarak bugünkü çatışmaların taşlarını döşediği' eleştirisini getiren Kissinger, '8 yıl önce teşvik ettiği fırsatın artık var olmadığını, ama yine de nihai bir hedef olarak akıl tutulması gerektiğini' söylemişti. Kissinger, Kiev'e 'toprak dahil taviz verip Moskova'yla barış anlaşmasına varmasını' tavsiye etmişti.

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