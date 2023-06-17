Biden tuhaf sözleriyle yine kafaları karıştırdı: ‘Neyden bahsettiğine dair bir fikrimiz yok’

Sık sık düşmesiyle gündem olan, gaflarıyla ve dil sürçmeleriyle ünlü ABD Başkanı Joe Biden'ın dün silah kontrolüyle ilgili yaptığı konuşmayı “Tanrı Kraliçeyi korusun” diyerek bitirmesi kafaları karıştırdı.

ABD'nin en yaşlı başkanı olan 80 yaşındaki Joe Biden, dünkü konuşmasında yaptığı ilginç çıkışla yeni bir tartışma başlattı.

Connecticut eyaletindeki Hartford Üniversitesi’nde düzenlenen Daha Güvenli Topluluklar Ulusal Zirvesi'nde artan silahlı şiddet olaylarıyla ilgili konuşan Biden, geçen yıl Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'nin uzlaşarak kabul ettiği silah kontrolü yasasının son 30 yılda atılan en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi. Silah endüstrisinin tek amacının kâr etmek olduğunu kaydeden Biden, “Silah endüstrisini yeneceğiz” ifadesini kullandı.

TWITTER’DA ALAY KONUSU OLDU

Gaflarıyla ünlü ABD Başkanı'nın konuşmasının sonunda “Tanrı Kraliçeyi korusun” diyerek kürsüden inmesiyle dinleyiciler şaşkın bakışlarla birbirlerine bakmaya başladı. Biden konuşmasını bitirirken “Tamam mı? Tanrı Kraliçeyi korusun dostum” derken birçok kişi başkanın kimi kastettiğini anlayamadı.

Başkan, kürsüden inerken hangi taraftan ineceğini de karıştırdı, bir görevlinin yardımıyla yerine döndü.

Biden'ın geçen sene 96 yaşında ölen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i kastetmiş olabileceği belirtildi ama bunu neden yaptığı anlaşılamadı.

Twitter'da “God Save The Queen” etiketiyle tartışma başlarken birçok kullanıcı başkanın akıl sağlığının pek de yerinde olmadığını savundu. Dallas Morning News'in Beyaz Saray muhabiri Todd Gillman, Biden'ın konuşmalarını yakından takip eden gazetecilerin de bu sözlere anlam veremediğini belirterek “Neyden bahsettiğine dair hiçbir fikrimiz yok” dedi.

TALİMAT LİSTESİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

İleri yaşı nedeniyle partisinde de desteği azalan Biden, 2024 başkanlık seçimlerine aday olmayı düşündüğünü açıklamıştı.

ABD Başkanı’nın geçen sene bir toplantıda Beyaz Saray yetkililerinin kendisine hazırladığı “talimat listesi”ni yanlışlıkla kameralara göstermesi gündem olmuştu. Biden’ın yanlışlıkla gösterdiği kağıt parçasında, yapması gerekenlerin “Oturacaksın, 2 dakika brifing vereceksin, katılımcılara teşekkür edeceksin, odadan çıkacaksın” diye madde madde yazdığı görülmüştü.