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Biden’dan genç kıza tuhaf hareket

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ABD Başkanı Biden'ın dün California’daki bir okulda gençlerle fotoğraf çektirirken bir kız öğrenciye arkadan eğilerek “30’una kadar ciddi ilişki yok” demesi farklı yorumlara yol açtı.
Biden’dan genç kıza tuhaf hareket

Son zamanlarda gaflarıyla ve dil sürçmeleriyle soru işareti yaratan ABD Başkanı Joe Biden'ın dün yaptığı bir hareket de kafaları karıştırdı.

Biden, ara seçim öncesi dün ziyaret ettiği California'daki bir okulda gençlerle fotoğraf çektirirken bir kız öğrenciye arkadan eğilerek “Kızlarıma ve kız torunlarıma hep söylediğim çok önemli bir şey, 30'una kadar ciddi ilişki yok” dedi. ABD Başkanı'nın arkadan eğilip omzuna dokunduğu genç kızın, Biden'ın bu sözleri karşısında şaşkına dönerek gülümsemeye çalıştığı görüldü.

ABD basını kızın bu hareket karşısında bariz şekilde rahatsız olduğunu aktardı. Kız ABD Başkanı'na “Bunu aklımda tutacağım” yanıtını verdi.

GİZLİ SERVİS ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Twitter'da paylaşılan olayla ilgili videoya da yorum yağdı. Görüntüyü çekip paylaşan gazeteci, Biden'ın yanındaki Gizli Servis ajanlarının o anda görüntü almasını engellemeye çalıştığını söyledi.

ABD yönetiminin enflasyonla mücadele politikalarına dair okulda bir konuşma yapan Biden'ın açıklamaları, genç kızla yaşadığı bu tuhaf durumun gölgesinde kaldı. Birçok yayın organı, “Biden işi gücü bıraktı, ilişki danışmanlığına başladı” yorumu yaptı. Bazı yayınlar da Biden'ın kızın saçlarını kokladığını savundu.

Biden'ın daha önce farklı kadınların arkasından yaklaşarak bir şeyler söylediği görüntüler de tartışma yaratmıştı. ABD Başkanı martta da bir araya geldiği 8 yaşlarındaki bir grup kız öğrenciye aynı tavsiyede bulunarak “30'a kadar ciddi ilişki yok” demişti.

2020'de Biden'ın başkanlık yarışı sırasında 19 yaşındaki kız torununu dudağından öpmesi de bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

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