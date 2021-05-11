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Bilim insanları Japonya açıklarında 273 milyon yıllık 'yaşayan fosiller' keşfetti

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Japonya açıklarında, bilim insanlarının gözlerinden bir şekilde kaçan 273 milyon yıllık 'yaşayan fosiller' keşfedildi.
Bilim insanları Japonya açıklarında 273 milyon yıllık 'yaşayan fosiller' keşfetti

Bilim insanları, Japonya'nın Honşu ve Şikoku adalarının yakınlarında, okyanus yüzeyinin 100 metre altında gelişen iki deniz canlısı arasında simbiyotik bir ilişki keşfetti.

273 milyon yıl boyunca okyanus tabanında gelişen bu canlıların fosil kayıtlarından insanlık tarihinden çok daha uzun süre gözlerden ırak hayatta kalmayı başardıkları belirtildi.

Araştırmacılar, "Bu örnekler bir krinoid (konakçı) ve bir heksakoral (epibiont), yakın zamanda gerçekleşen bir sin vivo ilişkisinin ilk ayrıntılı kayıtlarını ve incelemelerini temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Krinoidler ve mercanlar, milyonlarca yıl önce uzun, simbiyotik bir ilişkiyi paylaştılar; burada mercanlar, deniz tabanından daha yükseğe tırmanmak için krinoidleri kullanarak okyanus akıntılarında bulunan daha fazla yiyeceğe erişim elde ettiler.

​Varşova Üniversitesi'nden paleontolog Mikolaj Zapalski öncülüğündeki Polonya-Japon ortak araştırma ekibi, Paleozoyik dönemden kalma bu fosillere, iç yapılarına göz atmak için mikrotomografi kullanarak taramadan önce stereoskopik mikroskop kullanarak 'el değmeden' bir inceleme yaptı.

Araştırmacılar, türleri belirlemek için DNA barkodu kullanarak invaziv olmayan araştırmalarını tamamladılar.

Yeni keşfedilen bu örneklerin, deniz kabuklularının iskeletlerinin yapısını değiştirmediğini keşfeden araştırmacılar, bunun da da fosil kayıtlarından neden bu kadar uzun süre kaybolduklarına dair olası bir ipucu sağladığını ve yumuşak yapılı organizma fosillerinin gözden kaçacak kadar ender olduklarını belirttiler.

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