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Bilim Kurulu üyesi: "Sıcağın virüsü engellemediği Diyarbakır ile ortaya çıktı"

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Bilim Kurulu üyesi: "Sıcağın virüsü engellemediği Diyarbakır ile ortaya çıktı"
Bilim Kurulu üyesi: "Sıcağın virüsü engellemediği Diyarbakır ile ortaya çıktı"

 "Sıcağın virüsü engelleyici bir etkisinin olmadığı Diyarbakır ile de ortaya çıktı. Demek ki sıcak virüsün yayılmasını engellemiyormuş. Eğer engellemiş olsaydı Diyarbakır’daki bu vakalarla karşılaşılmazdı" diyen Akın, rakamların kaygı verecek gösterge sunmadığını da söyledi.

Maske kullanımının arttığını hatırlatan Akın, “Diyarbakır bölgesindeki sıkıntı en fazla bir hafta daha sürer” diye konuştu.

'ANKARA YÜKSELİYOR, İSTANBUL'DA DÜŞÜŞ VAR'

Prof. Akın’ın ayrıca, Ankara'daki vaka artışının dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Vaka sayısının, görselle edinilen algıyı tekzip ettiğini, belirten Akın şunları söyledi:

“Ankara’da tedbirler gevşedi ve hemen yükselme görülmeye başlandı. Kalabalığın yoğun olduğu kent merkezindeki bölgelerde yükselme var. Çevre ilçeler ile merkezdeki kuzey ilçelerde o denli değil ama Ankara’da merkezde yükselme olduğunu görüyoruz.”

İstanbul'daki enfekte sayılarında ise azalma olduğunu söyleyen Akın, “Eğer asker uğurlamaları, Moda Parkı'ndaki görüntüleri tekrar ederse İstanbul’da da sıkıntımız artar. Asker uğurlama ve Moda’nın sonucunu 10 gün sonra görürüz" ifadelerini kullandı.

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