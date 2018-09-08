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Bilim tarihinde bir ilk daha gerçekleşti

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Ayrıntıları Science dergisinde yayımlanan keşfin bir ilk olduğu belirtildi.
Bilim tarihinde bir ilk daha gerçekleşti

Uzak bir galakside ilk kez güçlü bir molekül rüzgarı gözlemlendi.

Teksas Üniversitesinde görevli gök bilimci Justin Spilker, dünyanın en büyük teleskobu ALMA ile yaptığı gözlemlerde, evren sadece bir milyar yaşındayken Dünya'dan 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki SPT2319-55 olarak adlandırılan galakside güçlü bir molekül rüzgarı tespit etti.

Ayrıntıları Science dergisinde yayımlanan keşfin bir ilk olduğu belirtildi.

Molekül rüzgarının, bazı galaksilerin evrenin ilk döneminde nasıl büyüdüklerine ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

Spilker, rüzgarların, galaksilerin oluşumunu etkileyen ve kendi kendilerine büyümelerini sağlayan önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Samanyolu ve Andromeda gibi galaksilerin nispeten daha yavaş büyüdüğü ve bu galaksilerde yıldız oluşum oranının daha düşük olduğu ifade ediliyor. Bazı galaksilerde ise bir yıl içinde yüzlerce, hatta binlerce yeni yıldız oluşuyor.

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