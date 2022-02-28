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Binance’den Ukrayna’ya 10 milyon dolarlık yardım

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Binance’den Ukrayna’ya 10 milyon dolarlık yardım
Binance’den Ukrayna’ya 10 milyon dolarlık yardım

Binance, Ukrayna’ya Binance Charity Foundation (Binance Sivil Toplum Kuruluşu) aracılığıyla 10 milyon dolar değerinde yardımda bulunacağını duyurdu. Yardımlar, Ukrayna ve komşu ülkelerde yerinden edilmiş çocukları ve aileleri desteklemek için UNICEF, UNHCR, UN Refugee Agency, iSans ve People in Need gibi halihazırda sahada bulunan kuruluşlar arasında paylaştırılacak. 

 

Dünyanın önde gelen blok zinciri ekosistemi ve kripto para altyapı sağlayıcısı Binance, Ukrayna’da yerinden edilmiş çocukları ve ailelerini desteklemek üzere sivil toplum kuruluşu Binance Charity Foundation aracılığıyla 10 milyon dolar değerinde yardımda bulunacağını açıkladı. Binance ayrıca mültecilerin ve çocukların gıda, yakıt ve malzeme gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ukrayna Acil Yardım Fonu adlı kripto öncelikli bir kitle fonlaması sitesi başlattı. Binance tarafından bu fona da 16.042 BNB (6 milyon dolar) değerinde bağış yapıldı.

 

Bölgedeki yardım kuruluşlarına destek 

 

Binance’in yardımları halihazırda bölgede bulunan UNICEF, UNHCR, UN Refugee Agency, iSans ve People in Need gibi yardım kuruluşları aracılığıyla dağıtılacak. 

 

Binance Charity yardımlarına devam ediyor

 

Binance, Binance Charity’nin kurulduğu 2018 yılından bu yana küresel felaketlerin çözümünü sağlamaya yardımcı olacak projeleri desteklemek, sosyal ve çevresel sorunların üstesinden gelmek için 10 milyon dolar bağışladı. Politik bir amacı bulunmayan Binance Charity, yalnızca bölgede yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarda bulunuyor. 

 

Binance Charity, Beyrut patlamasının ardından başlattığı yardım çalışmalarını, Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı COVAX’ın aşılama sürecine destek olarak sürdürürken, bu kapsamda Lüksemburg Komitesi ve UNICEFF ile iş birlikleri geliştirdi. Ukrayna’daki insani krizin çözülmesi adına çalışmalarını sürdüren Binance Charity’nin desteklediği UNICEF bölgede kritik malzemelerin önceden konumlandırılması, güvenli içme suyu sağlanması, hareket halindeki ailelerin desteklenmesi, çocukların korunması, acil durum eğitim kaynakları ve psiko-sosyal destek konularına yoğunlaşıyor. 

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