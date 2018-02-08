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Bir araç daha kundaklandı

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Bir araç daha kundaklandı
Bir araç daha kundaklandı

Dün akşam, saat 22.30 sıralarında, Tepebaşı’da sakin Arif Kimyalar (E-26) adına kayıtlı bulunan, kapıları kapalı ancak kilitsiz durumda bulunan KH 802 plakalı BMW marka salon araç, Tepebaşı Çamlıbel arasında toprak yol içerisinde park halinde bulunduğu bir esnada meçhul şahıslar tarafından aracın iç kısmına muhtemelen yanıcı madde dökülerek yakılması sonucu kasten hasara uğratılmıştır.

Yangın sonucu aracın güneşlikleri, el freninin olduğu orta kısım ve iç tavan döşemesi hasar görmüştür. Mesele ile ilgili olarak A.K. (E-26), M.K. (E-19) ve M.E. (E-24) tutuklanmış olup polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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