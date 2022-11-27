Bir çakma anket de Güzelyurt'ta.. En güçlü aday olan Kansoy ismi ankette yok!

Bir çakma anket de Güzelyurt'ta.. En güçlü aday olan Kansoy ismi ankette yok!

İşte Reşat Kansoy'un açıklaması;

Değerli Güzelyurtlular,

Adaylığımız 4 Aralık 2022 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından resmen ilan edilecek.

Şimdiden tüm başkan, belediye meclisi üyesi, muhtar ve aza, adaylarımıza hayırlısı olmasını dilerim.

Gönüllü Seçim ekibimizin uyarılarını dikkate alarak, sizlere küçük bir bilgi vermek istedim.

Öncelikle, cesaretle, vizyonumla, enerjimle, Güzelyurt ve köylerinin menfaati için çıktığım bu demokrasi yarışında, sizlerle temasta olmaktan büyük keyif aldığımı bilmenizi isterim.

Hepimizin sorunlarını çözmek, Güzelyurt'a yeni yatırımlar ve yeni yaşam alanları yaratmak için duyduğum heyecanın farkındasınız.

Son günlerde, telefoniyen yapılmaya çalışılan, yanlı, haksız, taraflı, adrese teslim anket ihbarları gelmekte. Bu ihbarların içeriğinde, Anket sorularında, Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan Adayı Reşat Kansoy isminin olmadığı tespit edilmiştir.

Kıymetli arkadaşlar, bu korku ve telaş halleri; bir tek şeyin habercisidir.

"Sahte Anket" yönetmelerini ve "çirkin - baskıcı" tutumları siz değerli halkımızın takdirine bırakıyorum.

Sizler; 0546 992 12 14 ("Sözde Anket Şirketi") numaralı telefon tarafından aranırsanız, onlara en iyi cevabı vereceğinizden eminim.

Ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

Reşat Kansoy,

Güzelyurt, Bağımsız Belediye Başkan Adayı.