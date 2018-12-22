Bir yıldan fazla bir süre eşinin cesediyle birlikte yaşadı

Olay, 74 yaşındaki adamın eviyle ilgili yıkım kararı alınmasıyla birlikte adamın evi terk etmesi üzerine açığa çıktı.

Japonya'nın Fukuoka bölgesinde yaşayan bir adamın, bir yıldan fazla bir süreyle eşi olduğunu söylediği ölü bir kadınla birlikte yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

Olay, 74 yaşındaki adamın eviyle ilgili yıkım kararı alınmasıyla birlikte adamın evi terk etmesi üzerine açığa çıktı. Eve gelen müteahitler, kadının büyük oranda deforme olmuş cesediyle karşılaştıktan sonra polise haber verdiler.

Kadınla bir gece kulübünde karşılaştığını ve kadının kimlik belgelerini kaybettiğini düşündüğünü söyleyen Yoshihisa, kadın ile resmi nikah kıymadığını, emekli maaşıyla geçindiklerini söyledi.

İsminin Yumiko olduğu öğrenilen kadının, 2017 kasım ayında öldüğü ve yaşlı adamın kadını gömmek yerine cesedinin yakınlarına koku gidericiler yerleştirerek yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

Yoshihisa'nın ölen kadını neden gömmediği ise bilinmiyor.