Birbirinden ünlü isimler Kraliçe’yi anmak için saatlerce kuyrukta bekledi

96 yaşında hayatını kaybeden ve modern dünyada monarşinin ikonik yüzü haline gelen Kraliçe 2. Elizabeth'e sadece dünya liderleri değil, sanat ve spor başta olmak üzere pek çok alanda birbirinden ünlü isim saygısını göstermek için sıraya girdi.

Bugün gerçekleşen cenaze töreninden önce Kraliçe II. Elizabeth’e saygılarını sunmak ve naaşını Westminster Hall’da görmek için yüzlerce insan saatlerce kuyrukta bekledi.

Cenaze töreninden önce Kraliçe’ye son görevini yerine getirmek isteyenler arasında ünlü isimler de vardı:

TILDA SWINTON

Marvel Evreni’nde yer alarak yıldızını daha da parlatan Tilda Swinton, Kraliçe’nin tabutunun yanında zarifçe eğilirken görüldü.

Siyah giyinen oyuncu, saygılarını sunarken Westminster Hall’a girmeden önce ne kadar sıra beklediği bilinmiyor. Swinton aynı zamanda Prenses Diana’nın çocukluk arkadaşıydı.

DAVID BECKHAM

Herkesin en çok dikkatini çeken yıldızlardan biri ise hiç şüphesiz 13 saat kuyrukta bekleyen eski İngiliz futbolcu David Beckham oldu.

SHARON OSBOURNE

Sharon Osbourne da Kraliçe’yi ziyaret eden isimler arasındaydı. Osbourne, “Kraliçeyi seviyorum ve bunun için geldim çünkü ben bir kralcıyım ve kraliyet ailesini seviyorum” dedi.

SUSANNA REID

Ünlü televizyon sunucusu Susanna Reid ise kuyrukta yedi saat bekledi. Reid, deneyimini Twitter’da da paylaştı:

“Akşam sevgili annem ve onun çok iyi arkadaşıyla birlikte, tarihi bir an yaşadım. Kraliçe’nin Westminster Hall’da yatmasına tanık oldum. Aynı anda hem görkemli hem de huzurlu.”

Ayrıca, uzun süre beklemeyi planlayanlar için bazı tavsiyelerde bulundu.

JAMES BLUNT

James Blunt ve eşi daha önce de Prens Harry ve Meghan Markle’ın düğünlerine katılmıştı.

James Blunt da eşi Sofia Wellesley ile birlikte kuyrukta görüntülendi. Ünlü müzisyen, saygılarını sunmak için beklerken siyah bir takım elbise ve kravat takarken, Wellesley de koyu renk kıyafetler tercih etti.

Müzisyenlik kariyerinden önce Blunt, İngiliz Ordusu’nun Yaşam Muhafızları alayında bir keşif subayıydı.

2000 yılında, Kraliçe’nin muhafızı olarak Londra’daki Hanehalkı Süvari Alayı’na gönderildi. Ana Kraliçe’nin 2002’deki ölümünün ardından eyalette yatarken tabutunda nöbet tuttu ve cenaze alayının bir parçasıydı.

PHILLIP SCHOFIELD

Ünlü televizyon sunucusu Kraliçe’nin naaşını görmeye gelenler arasında yer aldı. Ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Phillip Schofield16 Eylül Cuma günü sırada beklemeden salona girdikten sonra büyük tepkiyle karşılaştı.

Schofield, program için geldiğini doğruladı, ancak birçok kişi diğer yas tutanlarla birlikte sıraya girmesi gerektiğini iddia etti.