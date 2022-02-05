Bitcoin yeniden 40 bin doların üstünde

En büyük kripto para birimi Bitcoin dün başlayan sert yükseliş dalgasıyla kendisini yeniden 40 bin doların üstüne attı.

Bitcoin bugün öğle saatleri itibariyle yüzde 9’luk kazançla 41 bin 500 doları aştı.

En büyük ikinci kripto para Ethereum ise yüzde 7’ye yakın kazançla 3 bin doların biraz üstünde hareket ediyor.

Bitcoin son olarak ocak ayı içinde 32 bin dolara kadar çekilmişti.

Geçen sene güçlü bir boğa dönemi yaşayan Bitcoin, nisanda 64 bin 813 dolarla gördüğü zirvenin ardından başlayan düşüş dalgasında 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmiş, kasım ayındaysa fon haberlerinin etkisiyle yeniden 69 bin dolara kadar çıkarak tüm zamanların rekoruna ulaşmıştı.

Küresel finans kuruluşlarından Goldman Sachs’ın stratejistleriyse geçen ay Bitcoin’in artık geleneksel piyasalarla çok daha fazla birlikte hareket ettiğini ve bunun ‘çeşitlilik’ avantajını yok ettiğini savunmuştu. Raporda, kripto paraların kullanımının yaygınlaşmasının fiyatlarını yükselteceğine dair öngörülere karşı şüpheli olunduğu belirtilmiş ve merkez bankalarının faiz artışlarının kripto paraları önemli oranda etkileyebileceğinin altı çizilmişti.