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#Bizvariz Yeniden Refah Partisi bu acılar bir an önce bitsin

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#Bizvariz Yeniden Refah Partisi bu acılar bir an önce bitsin
#Bizvariz Yeniden Refah Partisi bu acılar bir an önce bitsin

İşte o açıklama;

Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde Esed rejiminin alçak saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı. Bu acıların bir an evvel son bulmasını diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun.

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