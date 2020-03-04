Bizvariz Yeniden Refah Partisi bu acılar bir an önce bitsin

İşte o açıklama;
Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde Esed rejiminin alçak saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı. Bu acıların bir an evvel son bulmasını diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun.
İşte o açıklama;
Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde Esed rejiminin alçak saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı. Bu acıların bir an evvel son bulmasını diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun.
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