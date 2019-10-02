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BM: Akdeniz’de 2019’da binin üzerinde sığınmacı öldü

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Akdeniz’de 2019 yılında ölen sığınmacı sayısının bini geçtiğini açıklayan BM, AB üyesi ülkeleri Akdeniz’de arama kurtarma çalışmalarını yeniden faaliyete geçirmeye çağırdı.
BM: Akdeniz’de 2019’da binin üzerinde sığınmacı öldü

Birleşmiş Milletler (BM) 2019 yılında Akdeniz’de ölen sığınmacı sayısının bini geçtiğini belirterek AB üyesi ülkeleri Akdeniz’de arama kurtarma çalışmalarını yeniden faaliyete geçirmeye çağırdı.

BM Mülteci Yüksek Komiserliği’nden (UNHCR) yapılan açıklamada son altı yıldır olduğu gibi Akdeniz’de ölen göçmen sayısının bu yıl da bini geçtiği belirtildi. UNHCR sözcüsü Charlie Yaxley “Akdeniz’deki trajedinin devam etmesine izin verilemez” dedi. 

Son olarak cumartesi günü batan sığınmacıları taşıyan bir teknede ölenlerin sayısı pazartesi günü Fas’ın Atlantik kıyılarında beş göçmenin cansız bedeninin de bulunmasıyla birlikte 12’ye çıkmıştı.

UNHCR rakamlarına göre 2016 yılında AB ile Türkiye arasında varılan Geri Kabul Anlaşması’yla birlikte 2015’te 1 milyon olan sığınmacı sayısı bu yıl 78 bine kadar indi. Halihazırda AB’ye sığınmak üzere yola çıkanların daha çok Libya’dan olduğu belirtiliyor.

UNHCR sözcülerinden Liz Throssell Reuters’a verdiği demeçte ölümlerin yüzde 70’inin Orta Akdeniz’de gerçekleştiğini ve Libya’dan İtalya ya da Malta’ya gitmek isteyen sığınmacılar olduğunu söyledi.

UNHCR’nin ve BM Uluslararası Göç Örgütü’nün verilerine göre 2014 yılından beri Akdeniz’i geçmek isteyen 18 binden fazla sığınmacı yaşamını yitirdi.

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