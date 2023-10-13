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BM Kıbrıs'a özel temsilci atamak için nabız yokluyor

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Rum basını, Güney Kıbrıs’a BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs temsilcisi konusunun hangi noktada olduğuna dair resmi bir bildirim yapılmadığını yazdı.
BM Kıbrıs'a özel temsilci atamak için nabız yokluyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs için yeni bir özel temsilci atamasında anlaşmaya varıldığı yönündeki Kıbrıs Türk basınındaki haberlerden Rum basınında konu oldu.

Fileleftheros "Temsilci Atanması Bekleniyor… Kıbrıs Türk Basınındaki Haberlere Rağmen Lefkoşa’nın Hiçbir Bilgisi Yok” başlıklı haberinde, konuyla ilgili yaşanan son gelişmenin, BM’nin temsilci atanması konusunda nabız yoklaması ve Rum tarafının buna olumlu cevap vermesi olduğunu hatırlattı.

Benzer şekilde Kıbrıs Türk tarafının da nabzının yoklandığının önceki günlerdeki haberlerden bilindiği kaydedilen haberde, Rum yönetimine, meselenin hangi noktada olduğuna dair resmî bir bildirim yapılmadığı belirtildi. Haberde, “Top BM Genel Sekreteri’nin sahasında ve karar, uluslararası örgütün başına (Genel Sekreter Guterres’e) kalmış” ifadesine yer verildi.

Rum tarafındaki diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, Orta Doğu’da cereyan eden dramatik gelişmeler ve İsrail ile Hamas arasındaki savaş nedeniyle uluslararası siyasi sahnenin satranç tahtasında yeni olgular yarattığına dikkat çekerek bunun, BM’nin dikkatinin artık o bölgeye çekildiği ve öncelik sıralamasının değiştiği anlamına geldiği kaydedildi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler olmasının göz ardı edilemeyeceğine işaret eden kaynaklar, BM Genel Sekreteri’nin özel temsilci ataması konunun şu an itibarıyla ikinci plana düştüğüne işaret etti.

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