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BM, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti

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BM, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti
BM, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti

Danimarka ve İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar sonrası BM harekete geçti. BMGK, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.

DANİMARKA VE İSVEÇ’TEKİ SALDIRILAR

Irak’ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde 22 Temmuz’da Kur’an-ı Kerim’i yakan grup, 24 Temmuz’da sırasıyla İran ve Irak’ın Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i yakmıştı.

Grup, daha önce Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim’e saldırı düzenleyerek, İslam’a hakaret etmişti.

Danimarka, 22 Temmuz’da ve 24 Temmuz’da Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını kınadığını belirten açıklamalarda bulunmuştu.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, 2022’de Paskalya tatili boyunca İsveç Malmö, Norköpin, Jönköping ve başkent Stockholm’de Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan’ın durdurulmasını isteyen göstericiler, yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılarak tahrip edilmişti.

İsveç’in başkenti Stockholm’de 21 Ocak’ta Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan’ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Stockholm’de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran’da, Kurban Bayramı’nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz’da da Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim’i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

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