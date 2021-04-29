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BM'den Kıbrıs açıklaması: Henüz resmi görüşmeleri tekrar başlatacak kadar ortak alan bulamadık

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'deki Kıbrıs konferansıyla ilgili "Resmi görüşmelerin tekrar başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık" dedi.
BM'den Kıbrıs açıklaması: Henüz resmi görüşmeleri tekrar başlatacak kadar ortak alan bulamadık

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'deki Kıbrıs konferansıyla ilgili "Resmi görüşmelerin tekrar başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık" dedi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, BM Genel Sekreteri Guterres "Tahmin edebileceğiniz üzere kolay bir toplantı değildi. Resmi görüşmelerin tekrar başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık." dedi.

"Pes etmeyeceğiz" diye sözlerine devam eden Guterres, "Yakın gelecekte bir daha toplanacağımız konusunda anlaştık" dedi. Guterres, "Diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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