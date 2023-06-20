BM’den Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Antonio Guterres'in Ukrayna'da barış sağlanması için yürütülen girişimler çerçevesinde ilgili taraflarla görüşmelere devam ettiğini, koşulların uygun olması halinde kendisinin de müdahil olabileceğini bildirdi.

BM Sözcüsü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin soruları yanıtladı.

Ukrayna için farklı barış girişimlerinin bulunduğunu belirten Haq, BM’nin tutumunun ilgili Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi kararlarında açık şekilde görüldüğünü aktardı.

“SÜRECE DAHİL OLABİLİR”

Haq, söz konusu kararlarda, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne atıfta bulunulduğunu dile getirdi.

Guterres’in farklı girişimler çerçevesinde ilgili taraflarla “sıklıkla” irtibata geçtiğine işaret eden Haq, “Genel Sekreter, koşulların uygun olması ve işe yarayacağını düşünmesi halinde kendisi de sürece müdahil olabilir. Olmaya karar verirse bundan herkesin haberi olur.” değerlendirmesinde bulundu.

Afrikalı liderler, savaşın sona erdirilmesi için Rusya ve Ukrayna tarafına 10 maddeden oluşan öneri paketi sunmuştu. Ayrıca barış için Çin de şubatta barış planı duyurmuştu.