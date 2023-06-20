  • BIST 5.257,62
  • Altın 1482.301
  • Dolar 23.6089
  • Euro 25.7967
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAkdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

BM’den Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması

» »
Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Antonio Guterres'in Ukrayna'da barış sağlanması için yürütülen girişimler çerçevesinde ilgili taraflarla görüşmelere devam ettiğini, koşulların uygun olması halinde kendisinin de müdahil olabileceğini bildirdi.
BM’den Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması

BM Sözcüsü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin soruları yanıtladı.

Ukrayna için farklı barış girişimlerinin bulunduğunu belirten Haq, BM’nin tutumunun ilgili Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi kararlarında açık şekilde görüldüğünü aktardı.

“SÜRECE DAHİL OLABİLİR”

Haq, söz konusu kararlarda, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne atıfta bulunulduğunu dile getirdi.

Guterres’in farklı girişimler çerçevesinde ilgili taraflarla “sıklıkla” irtibata geçtiğine işaret eden Haq, “Genel Sekreter, koşulların uygun olması ve işe yarayacağını düşünmesi halinde kendisi de sürece müdahil olabilir. Olmaya karar verirse bundan herkesin haberi olur.” değerlendirmesinde bulundu.

Afrikalı liderler, savaşın sona erdirilmesi için Rusya ve Ukrayna tarafına 10 maddeden oluşan öneri paketi sunmuştu. Ayrıca barış için Çin de şubatta barış planı duyurmuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hindistan'daki tren kazasında ölü sayısı 290'a yükseldi17 Haziran 2023 Cumartesi 15:49
  • Putin: Belarus'a nükleer silahların ilk sevkiyatı tamamlandı16 Haziran 2023 Cuma 19:43
  • Rusya, Kuzey Akım sabotajının bağımsız bir şekilde soruşturulması konusunda ısrarlı16 Haziran 2023 Cuma 14:01
  • Saldırı iddiası ortalığı karıştırdı! ABD, Ukrayna’yı uyarmış14 Haziran 2023 Çarşamba 10:25
  • Stoltenberg, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik karşı saldırısıyla ilgili konuştu13 Haziran 2023 Salı 22:47
  • Belarus’tan korkutan açıklama: Birkaç güne taktik nükleer silahlar gelecek13 Haziran 2023 Salı 21:25
  • Rusya Ukrayna’da apartmanı vurdu: 6 ölü13 Haziran 2023 Salı 17:58
  • Putin, dostu Berlusconi için konuştu: Onun gibi çok az insan kaldı12 Haziran 2023 Pazartesi 21:58
  • Çin nükleer savaş başlık sayısını artırdı12 Haziran 2023 Pazartesi 19:58
  • Kuzey Kore liderinden Putin’e samimi mektup: Ellerini sıkıca tutacağım12 Haziran 2023 Pazartesi 18:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti