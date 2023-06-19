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Böceklerin neden ışığa geldikleri belli oldu

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Pencereyi açar açmaz içeriye girip lambanın etrafında dönen böceklerle ilgili araştırmacıların yeni bir teorisi var. Yeni bir araştırmaya göre böcekler ışığın tuzağına düşüyor.
Böceklerin neden ışığa geldikleri belli oldu

Özellikle yaz aylarında dışarıdan giren böcek ve sinekler artarken bazılarının ışığa doğru gitmesi dikkat çeker. Şimdiye kadar böceklerin yapay ışığa çekildiği iddia edilse de yeni bir araştırma ışığın böcekler için bir tuzak olduğunu ortaya çıkarıyor. Bilim insanları, böceklerin ışığa yaklaşırken kontrol kaybı yaşadıklarına inanıyor.

Imperial College London’dan Samuel Fabian, böcekler ve ışık arasındaki bağlantının böceklerin vücutlarının kontrol sistemleriyle bir ilgisi olduğuna inanıldığını söylüyor.

Araştırmacılar böceklerin ışığa olan çekiciliğini incelerken üç önemli şey keşfettiklerini söylüyorlar. İlk olarak, böcekler onun üzerinden uçmaya çalışırken baş aşağı dönecek ve düşeceklerdi. İkincisi, bir ışığın altından geçtikten sonra, durmadan ve sonunda düşmeden önce dik bir açıyla tırmanmaya başlıyorlar. Son olarak da araştırmacılar böceklerin ışığın yörüngesinde döndüklerini keşfettiler.

Yeni araştırmaya göre; böcekler doğrudan ışığa uçuyormuş gibi görünse de aslında vücutlarının kontrol sistemlerine bir şekilde müdahale ediliyor ve bu da yaşamalarına mal oluyor.

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