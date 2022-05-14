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Boğaz Piknik Alanında Temizlik Etkinliği Gerçekleştirildi

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Boğaz Piknik Alanında Temizlik Etkinliği Gerçekleştirildi
Boğaz Piknik Alanında Temizlik Etkinliği Gerçekleştirildi

BOĞAZ PİKNİK ALANINDA TEMİZLİK ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ


Girne Belediyesi işbirliği ve öncülüğü ile “Balkan Ve Bulgaristan Türk Göçmenleri Derneği”, “Nigerian Community in Northern Cyprus Grubu” üyelerinin katılımıyla Boğaz Piknik Alanında temizlik etkinliği gerçekleştirildi.


Nigerian Community in Northern Cyprus Grubundan yapılan açıklamada, etkinlikte hem eğlenildi hem de çevremizi temiz tutmamız gerektiğinin, herkesin sosyal bir sorumluluğu olduğunu mesajını verdiklerini belirtti.


Nijeryalı ve Kıbrıslı bireylerden oluşan bu grubun öncelikli amacı ve hedefi; toplumumuzda yaşanan rahatsızlıkları minimum seviyeye indirmek olduğu ifade edildi. Adamızda yaşayan çalışan iş sahibi olan öğrenci olan ve huzur bozmadan yaşamak isteyen başarılı eğitim düzeyleri ve farkındalıkları yüksek politik geçmişleri olan genç grup ile yaptığımız çalışmalarda, Kıbrıs Türk halkının, bilmedikleri yaşam tarzını öğrenip kendilerini topluma tanıtma huzur içinde nasıl adapte olunabilir bunu öğretmek öğrenmek yol göstermeyi amaçlamaktadır.

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Nijerya çok kültür farklılıklarımız olan bir ülkedir, Nijeryalılara bizim kültürümüzü, onların
kültürünü ve ön yargılı olmadan saygı çerçevesi içerisinde nasıl birlikte yaşayabilirizi anlatmaktır.


Balkan ve Bulgaristan Türk Göçmenleri Derneği etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Girne Boğaz piknik alanında Girne Belediyesi iş birliği ile yapmış olduğumuz çevre temizliğine katılmış olan tüm dernek başkanı ve üyeleri adına herkese teşekkür eder Girne Belediyesi’ne katkılarından dolayı saygılarımızı sunarız. Tüm insanlarımıza daha temiz bir çevre için daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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