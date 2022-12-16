Bollywood filmindeki erotik sahneler Hinduları ayaklandırdı

Hindistan'da bir Bollywood filmindeki seksi dans sahneleri Hinduları kızdırdı.
Pathaan isimli filmde başrol oyuncusu Deepika Padukone'nin Hinduların geleneksel kıyafetlerinde sıklıkla kullanılan safran rengi bir bikiniyle seksi danslar sergilemesi, Hindu milliyetçiler arasında öfkeye yol açtı.
Ülke genelinde birçok protesto gösterisi düzenlenirken, kalabalık “dine hakaret” iddiasıyla oyuncuların posterlerini yaktı.
Protestolara iktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata partisinden de destek geldi. Parti milletvekillerinden Narottam Mishra, kadın oyuncunun Hindu din adamlarının giydiği kıyafetlerin rengine sahip bir bikiniyle erkeklerle dans etmesinin “değerlere hakaret” olduğunu savundu.
Ülkedeki sansür kuruluna da filmin iptali için şikayet yağdı. #BoycottPathaan etiketi sosyal medyada viral oldu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.