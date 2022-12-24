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Bomba Siklonu ABD ve Kanada’yı vurdu, kar fırtınası milyonları esir aldı

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Kuzey Amerika bu Noel’e onlarca yılın en büyük kar fırtınasının etkisi altında giriyor. -56 dereceye kadar düşen sıcaklıkların 5 dakikada donmaya neden olabileceği belirtiliyor.
Bomba Siklonu ABD ve Kanada’yı vurdu, kar fırtınası milyonları esir aldı

“Bomba siklonları” olarak adlandırılan, kasırga gücüne erişerek bomba etkisi yaratan ani kar fırtınaları Kuzey Amerika’yı vurdu. ABD ve Kanada'nın neredeyse tamamında etkili olan dondurucu soğuklar en az 12 kişinin ölümüne yol açarken ABD’de birçok kıyı bölgesinde yerleşimler sular altında kaldı.

Şiddetli rüzgarın yol açtığı dev dalgalar kıyı şeridindeki yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirdi.

Ulusal Hava Durumu İdaresi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Kutbu'ndan gelerek ABD ve Kanada’nın neredeyse tamamında etkisini gösteren dondurucu rüzgarların hafta sonu boyunca devam edeceği kaydedildi.

Hava durumu uzmanları, bölgenin on yıllar sonra en soğuk Noel’in yaşanacağına dikkat çekiyor.

Birçok yerde karla kaplanan yollarda büyük kaos yaşandı, araçlar birbirine girdi. Kurtarma ekipleri yolları açmak ve kara saplanan araçları çıkarmak için büyük mücadele verdi.

5 DAKİKADA DONDURAN SOĞUK

Yetkililer, bazı bölgelerde bu hafta sonuna kadar sıcaklığın -40 ila -56 dereceye kadar düşmesinin mümkün olduğunu ve bu şiddetteki fırtınanın 5 dakikada donmaya neden olabileceği uyarıda bulundu.

Çok sayıda evde elektrikler kesilirken, yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri olan Noel öncesinde binlerce uçuş iptal edildi.

Özellikle Kuzey Kutbu'na yakın kuzey bölgelerde hafta sonu sıcaklıkların daha da düşeceğine dikkat çekiliyor. Birçok bölgede de olağanüstü hal ilan edildi.

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